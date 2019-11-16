2019-11-16T19:51:08+03:00
Спорт

«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»

Ярославская команда одержала победу со счетом 5:1.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Только что в Ярославе завершился очередной матч регулярного первенства КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 5:1.

Первую шайбу в матче на 11-й минуте забросил Степан Санников, переигравший на пятачке Андрея Кареева. Через пять минут Николай Коваленко удвоил преимущество «железнодрожников», замкнув передачу Алексеева. В начале второго периода Теему Хартикайнен вернул надежду гостям, но сравнять счет «юлаевцам» так и не удалось.

На 28-й минуте Антон Ландер забросил третью шайбу, на 45-й минуте Магнус Паярви сделал счет 4:1, все тот же Ландер вновь отметился на 52-й минуте, установив окончательный счет.

«Локомотив» прервал победную серию команды Николая Цулыгина – до матча на «Арене 2000» уфимцы переиграли минское и рижское «Динамо», а также армейцев Москвы. Ярославцы вышли на 7-е место в турнирной таблице Запада, уфимцы идут 3-ми на Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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