«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-16T15:24:21+03:00

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Главу Башкирии Радия Хабирова возмутило недовольство горожан по поводу будущего хосписа. Его, напомним, решили построить недалеко от жилого комплекса "Цветы Башкирии". Местных жителей развернувшееся строительство не обрадовало. По их мнению, "неизбежные регулярные похоронные процессии и полные горя люди" будут доставлять живущим здесь горожанам душевный дискомфорт.

Глава Башкирии ответил всем недовольным на своей странице в социальных сетях. По его словам, место для хосписа было выбрано вместе с экспертами, в том числе с Нютой Федермессер, учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера».

- Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них – в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают – точно такими же, - напомнил горожанам Хабиров.

Он отметил, что любые заявления в духе «наши дети будут видеть умирающих», лишь говорят о невежестве их авторов.

- Если бы вы элементарно поинтересовались, то узнали бы, что ничего, кроме небольшого красивого здания, ваши дети не увидят, - заявил глава республики.

Он посоветовал тем, кто высказывает недовольство по поводу хосписа, "подумать о своем нравственном облике".

- Башкирия – слава богу, не Спарта и не Германия времен фашизма. Здесь никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку, - резюмировал Хабиров.

Напомним, ранее недовольных горожан осудил глава СПЧ Владимир Барабаш. Он назвал такую позицию "чудовищным мракобесием".

Источник иллюстрации: страница Радия Хабирова в ВК

ИСТОЧНИК KP.RU