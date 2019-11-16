2019-11-16T12:36:21+03:00
Общество

«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»

Девушка исполнила песню Alekseev «Океанами стали»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из передачиСтоп-кадр из передачи
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Уфимка Ксения Меньшикова - солистка группы MATE KENZO - выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос». В эфире от 15 ноября девушка исполнила песню Alekseev «Океанами стали», но не смогла впечатлить наставников - никто из них не нажал заветную кнопку.

- Напугали нас! - заявил Сергей Шнуров, как только кресла судей развернули к участнику. - Меня вот лично, я не знаю, как остальных. Я было хотел нажать, но потом испугался, вы как-то закричали.

- Я такая громкая, да, - рассмеялась Ксения.

Другой судья Валерий Сюткин объяснил свое нежелание нажимать кнопку иначе.

- Я не испугался, но и не почувствовал ничего при этом. Это не позволило никаких движений совершить, - признался он.

По мнению Сюткина, история, которую рассказала в своем выступлении Ксения, была неинтересная, "без огонька". При этом певец уточнил, что не имеет в виду вокальные данные девушки.

Полина Гагарина отметила "гроул" и "скрим" уфимской исполнительницы.

- Мне кажется, после такого одного звука я бы лечилась неделю, - заявила наставница.

Талант участницы из Уфы признал и ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он пояснил, что у Ксении "ошеломительный голос", просто ей, возможно, стоит меньше стараться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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