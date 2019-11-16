2019-11-16T19:03:09+03:00
Общество

«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах

Родные 37-летнего Ильгизара Минязева не теряют надежды увидеть его снова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии уже два месяца идут поиски 37-летнего Ильгизара Минязева. Напомним, мужчина пропал, когда работал кровельщиком на стройке детсада в селе Юмашево Чекмагушевского района. Перед сдачей объекта 18 сентября они с коллегами устроили посиделки, после которых мужчина буквально испарился в воздухе. По словам знакомых Ильгизара, тот исчез вместе с инструментами накануне зарплаты.

- Мама даже не знает, в окно смотрит и ждет, - сокрушается сестра пропавшего Лилия.

Женщина уверена, по своей воле он никогда не оставил бы мать одну. Родные подали заявление о пропаже Ильгизара в полицию, но, по их мнению, стражи порядка не прикладывают достаточно усилий. По словам Лилии, на их звонки там перестали отвечать. Родные пытаются вести поиски самостоятельно и просят помощи всех неравнодушных, ведь у возвращения мужчины ждет маленькая дочь.

По последним данным, похожего человека видели в районе деревни Тукаево в конце октября.

- Если вы встретите похожего человека, по возможности, придержите его разговором, - просят близкие мужчины.

Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы.

Если вы готовы помочь в поисках или обладаете ценной информацией, позвоните сестрам пропавшего: +7 987 475-38-04 (Айгуль), +7 965 941-56-55 (Зулейха).

ИСТОЧНИК KP.RU

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