«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии уже два месяца идут поиски 37-летнего Ильгизара Минязева. Напомним, мужчина пропал, когда работал кровельщиком на стройке детсада в селе Юмашево Чекмагушевского района. Перед сдачей объекта 18 сентября они с коллегами устроили посиделки, после которых мужчина буквально испарился в воздухе. По словам знакомых Ильгизара, тот исчез вместе с инструментами накануне зарплаты.
- Мама даже не знает, в окно смотрит и ждет, - сокрушается сестра пропавшего Лилия.
Женщина уверена, по своей воле он никогда не оставил бы мать одну. Родные подали заявление о пропаже Ильгизара в полицию, но, по их мнению, стражи порядка не прикладывают достаточно усилий. По словам Лилии, на их звонки там перестали отвечать. Родные пытаются вести поиски самостоятельно и просят помощи всех неравнодушных, ведь у возвращения мужчины ждет маленькая дочь.
По последним данным, похожего человека видели в районе деревни Тукаево в конце октября.
- Если вы встретите похожего человека, по возможности, придержите его разговором, - просят близкие мужчины.
Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы.
Если вы готовы помочь в поисках или обладаете ценной информацией, позвоните сестрам пропавшего: +7 987 475-38-04 (Айгуль), +7 965 941-56-55 (Зулейха).
ИСТОЧНИК KP.RU