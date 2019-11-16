В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В пятницу, 15 ноября, на ночь глядя пожилая жительница Уфы решила спуститься в подвал своего дома. Пенсионерка едва ступила на лестницу, потеряла равновесие и упала с четырехметровой высоты. Подняться сама бабушка не могла, она сильно ударилась головой и повредила руку, пришлось вызывать спасателей. Около двух часов ночи они прибыли на место в сопровождении медиков.
Врач-спасатель и фельдшер "скорой" обездвижили 64-летней женщине руку, а на голову наложили повязку. Вместе они помогли бабушке добраться до кареты скорой. По информации Управления гражданской защиты Уфы, пострадавшая находится в одной из клинических больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU