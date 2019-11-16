В Уфе установили первые новогодние елки

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-16T08:16:27+03:00

Они появились в двух районах столицы

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В Уфе начали устанавливать новогодние елки. Вчера, 15 ноября, по городу проехали две зеленые красавицы. Первую ель высотой 27 метров разместили перед сквером "Волна" в Затоне. Сейчас рабочие укрепляют основание дерева.

Вторая новогодняя красавица поселилась в Кировском районе Уфы, на улице Мубарякова. Эта елка искусственная и она чуть меньше - 20 метров высотой.

- Помимо собственно елки, здесь будет ледовый городок со скульптурами изо льда и горками для детей. Работы по их возведению начнутся, как только позволят погодные условия, - объяснили в пресс-службе мэрии Уфы.

Уточняется, что ледовой городок в этом году переехал, так как на его прежнем месте разбили сквер.

На улице Мубарякова зеленая красавица чуть поменьше - 20 метров высотой

ИСТОЧНИК KP.RU