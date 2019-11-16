2019-11-16T10:35:56+03:00
Общество

Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей

Гараж должен пополниться до 15 декабря
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Машины направят в города и районы республикиМашины направят в города и районы республики
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Минздрав Башкирии намерен пополнить парк спецавтомобилей. На сайте госзакупок появился заказ на приобретение 25 машин скорой медицинской помощи. По данным РБК-Уфа, начальная стоимость автомобилей составила почти 72,5 млн рублей.

Поставщика должны определить 22 ноября. По условиям конкурса, ему необходимо будет предоставить кареты скорой до 15 декабря. Издание уточняет, что по гарантии машины должны будут прослужить минимум год или одолеть 100 тысяч километров. Новые автомобили распределят по больницам в городах и районах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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