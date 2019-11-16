«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-16T07:23:39+03:00

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Жители Нефтекамска ищут способы помочь пожилой женщине. Ее часто видят в разных районах города, обычно бабушка дезориентирована и одета в домашнюю одежду. На днях местная жительница встретила ее в супермаркете на улице Дорожной. Она сфотографировала женщину и разместила снимок в соцсетях, надеясь на помощь других горожан.

- Хотела расспросить её, где она живёт и почему одета не по сезону, может, помощь какая-то нужна, но она как Маугли - бубнит что-то про себя и не реагирует, по ней видно, что она голодна, - написала горожанка в соцсетях.

Она обеспокоена, ведь на улице уже холодно, а на бабушке фактически домашний халат и кофта. «Жалко эту женщину», - признается местная жительница.

«Бабушку-маугли» узнали многие. По словам горожан, женщина страдает от психического заболевания, не осознает, что делает и где находится. Живет она, предположительно, с пожилой матерью.

- Надо обратиться в соцзащиту или в органы опеки... так нельзя оставлять... это же живые люди, - посоветовала одна из подписчиц Луиза Л.

ИСТОЧНИК KP.RU