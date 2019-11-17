В Башкирии неизвестные выпотрошили пса

СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-17T07:31:11+03:00

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Очередное бездомное животное в Башкирии постигла страшная участь. В Стерлитамаке, в районе Нефтебазы, прохожие наткнулись на тело выпотрошенной собаки. По словам очевидца, у животного отсутствовала грудина. "То ли вырезали, то ли кто съел", - гласит подпись под жутким снимком.

- Когда займутся темой бездомных, несчастных животных! Мы в средневековье живём!? Или мы люди цивилизованные! - вопрошает автор поста.

Случай вопиющей жестокости возмутил пользователей, однако у некоторых больше недовольства вызвало поведение автора поста.

- Почему сами не убрали труп собаки, чтобы детки маленькие не видели? Что за кощунство? Взяли бы и закопали, а то всюду администрация должна, - негодует один из подписчиков местного паблика Юрий Ю.

Напомним, что Стерлитамак печально прославился на всю Россию после страшной истории с гибелью 11 щенков. По словам зоозащитницы Светланы Кондрашовой, животным засовывали в пасти петарды и взрывали, а также кололи их шприцами. Позже экспертиза подтвердила, что пять щенков действительно умерли от травматического воздействия взрыва. МВД проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU