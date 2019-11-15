В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины

15 Нояб. 20:16 2019-11-15T20:16:38+03:00

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В Башкирии стала известна судьба пропавшего три недели назад 36-летнего Дмитрия Махта - об этом рассказали волонтеры-поисковики. Мужчина, наконец, вышел на связь с родными и сообщил, что он жив и здоров. Где именно пропадал все это время Дмитрий, волонтеры уточнять не стали.

Напомним, что Дмитрия Махта разыскивали с 20 октября. Супруга мужчины рассказала, что искать мужа стоит между Уфой и Нефтекамском, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем, и он не может осознавать свои действия. За судьбу отца переживал и малолетний сын Дмитрия. Но, к счастью, беды удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU