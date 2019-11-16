2019-11-16T07:16:29+03:00
Происшествия

В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром

После неудачного удаления зуба ребенку позже удаляли челюсть по кусочкам
Яна БАЗЕКИНА
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Малышка едва не погибла от заражения крови, вызванного остеомиелитомМалышка едва не погибла от заражения крови, вызванного остеомиелитом
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В Башкирии жительница Туймазинского района благодаря обращению в прокуратуру смогла отсудить моральную компенсацию от районной больницы. Весной 2015 года она привела туда трехлетнюю дочь с зубной болью, вот только стоматолог, который даже не имел лицензии на работу с детьми, без рентгена, наугад, удалил ребенку зуб. Пошло осложнение, нагноение, но врач продолжал удалять зубы, вместо того, чтобы отправить ребенка в городскую больницу.

В итоге удаление молочного зуба обернулось остеомиелитом (гнойным расплавлением челюстной кости – ред.). Ребенка в критическом состоянии доставили в Уфу, где малышка перенесла несколько сложных операций: ей буквально по кусочкам удаляли полуразрушенную челюсть. А вот от самого врача извинений матери дождаться не удалось: доктор не признавал своей вины и утверждал, что мать сама запустила воспалительный процесс у ребенка. Сейчас ребенок нуждается в сложной ортодонтической операции, чтобы восстановить отсутствующий фрагмент кости.

- Туймазинский межрайонный суд обязал больницу выплатить пострадавшей в счет компенсации морального вреда 1 млн. рублей, - уточнили в пресс-службе Туймазинской межрайонной прокуратуры. - По ходатайству прокурора суд обязал минздрав республики устранить все обнаруженные нарушения при оказании медпомощи в этой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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