2019-11-15T18:28:20+03:00
Общество

В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами

Дети сидели голодные и больные, пока мамаша распивала алкоголь с любовниками
Яна БАЗЕКИНА
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Все деньги женщина тратила на спиртное, а не на еду для детейВсе деньги женщина тратила на спиртное, а не на еду для детейФото: Алексей ФОКИН
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В Уфе мировой суд Калининского района вынес обвинительный приговор многодетной матери, которая совершенно не заботилась о своих несовершеннолетних детях.

Как выяснилось в ходе следствия, почти год 41-летняя женщина распивала алкоголь со своими случайными знакомыми, пока ее маленькие сыновья 12-ти, шести, пяти и четырёх лет сидели голодные и грязные, ведь никакой еды мать в дом не покупала. Из-за недостаточного питания и отсутствия витаминов мальчики серьезно болели, но горе-мать даже не думала отвести их в больницу или вызвать врача. У детей даже не было собственных кроватей, и они спали, где придется.

В итоге ребят забрали в Дом ребенка, а их мать, скорее всего, лишат родительских прав. Сама же женщина своей вины не признает, считая, что она прекрасно справляется с воспитанием детей.

- Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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