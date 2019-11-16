2019-11-16T16:17:19+03:00
Общество

В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов

Показатель в республике упал на 15%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Восстановление объемов выдачи прогнозируется в следующем годуВосстановление объемов выдачи прогнозируется в следующем годуФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Башкирии по сравнению с прошлым годом снизилось количество выданных ипотечных кредитов. Данный показатель в регионе упал на 15%. Помимо республики, сокращение коснулось еще 78 субъектов. Об этом со ссылкой на исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщает «РБК-Уфа».

Среди других регионов республика заняла седьмое место по темпам снижения выданных ипотечных кредитов. Тем временем эксперты НКР считают, что средние ставки продолжат опускаться весь четвертый квартал и по его итогам достигнут 9,2-9,3%.

Восстановление объемов выдачи в большинстве регионов прогнозируется в ближайшие месяцы. Аналитики считают, что этому поспособствует реализацию отложенного спроса. Вероятнее всего, это произойдет уже в следующем году, когда рынок, согласно прогнозу, покажет результаты на уровне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе
Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом
Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»
«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»
В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов
Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей
Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме
В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В Уфе установили первые новогодние елки
«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли
В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром
В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины
Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов
В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами
В одном из городов Башкирии построят две новые дороги
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента
«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти
По итогам трёхдневного форума Musafir и первого шоукейс-фестиваля в сфере этно-музыки в России, многие музыкальные коллективы получили приглашения на зарубежные фестивали.