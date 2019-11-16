В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-16T16:17:19+03:00

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В Башкирии по сравнению с прошлым годом снизилось количество выданных ипотечных кредитов. Данный показатель в регионе упал на 15%. Помимо республики, сокращение коснулось еще 78 субъектов. Об этом со ссылкой на исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщает «РБК-Уфа».

Среди других регионов республика заняла седьмое место по темпам снижения выданных ипотечных кредитов. Тем временем эксперты НКР считают, что средние ставки продолжат опускаться весь четвертый квартал и по его итогам достигнут 9,2-9,3%.

Восстановление объемов выдачи в большинстве регионов прогнозируется в ближайшие месяцы. Аналитики считают, что этому поспособствует реализацию отложенного спроса. Вероятнее всего, это произойдет уже в следующем году, когда рынок, согласно прогнозу, покажет результаты на уровне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU