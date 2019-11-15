В одном из городов Башкирии построят две новые дороги

15 Нояб. 17:42 2019-11-15T17:42:08+03:00

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В Стерлитамаке рассматриваются проекты строительства двух новых дорог. Об этом на пресс-конференции в администрации рассказал первый заместитель мэра города Юрий Тротт.

По его словам, сейчас власти Стерлитамака рассматривают два проекта: «Южный» и «Северный» потоки. Первая дорога будет проходить от Уфимского тракта с выходом на Бельский мост. Вторая трасса – «Северный поток» – протянется от улицы Строителей, Юрматинской с выходом в микрорайон Прибрежный и Оренбургский тракт. Эту дорогу сделают в рамках национального проекта «Жилище».

Благодаря новым шоссе администрация надеется разгрузить дорожное движение в городе. О сроках реализации проектов пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU