2019-11-15T17:35:52+03:00
Общество

«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента

Подросток вернулся домой, когда родственники искали его по всему городу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе прекращены поиски 16-летнего Романа Л. Напомним, вчера днем, 14 ноября, подросток вышел из колледжа во время обеденного перерыва и не вернулся обратно. Своим одногруппникам юноша ничего не сказал. В аудитории учебного заведения он оставил рюкзак.

Родители студента обратились за помощью к поисковым организациям и в полицию. Его искали буквально по всему городу, однако в итоге Роман пришел домой самостоятельно. Где он пропадал все это время, пока остается загадкой.

– Мы узнали об этом час назад. Он пришел домой своим ходом, пока родители искали его на Центральном рынке. Там была зацепка, кто-то видел его из охранников. Сейчас его и родителей допрашивает полиция. Пока у меня никакой информации нет. Но он пришел домой целый, живой, а что там именно произошло, я не знаю, – рассказал в беседе с «Комсомолкой» дядя подростка Илья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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