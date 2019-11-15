2019-11-15T15:35:07+03:00
Общество

«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти

Алиса уже второй месяц живет через боль, а женщина, пытающаяся ее спасти, влезла в долги
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"
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Два года назад бездомную собаку Алису подобрали волонтеры фонда помощи животным «Шанс» из Салавата. Ей назначили куратора, дали кров и еду. До недавнего времени у Алисы все было хорошо, однако в какой-то момент куратор Людмила заметила странные изменения.

– Раньше была весёлая, игривая, худенькая. Сейчас пухнет как воздушный шарик, хотя есть мало, но и двигаться стала мало. Мы не чувствуем чужую боль, но видно, что у Алиски внутри всё болит, – рассказала женщина.

По ее словам, у собаки образовался свищ , из которого вытекает гной. Несмотря на это, Алиса терпит боль и не скулит.

– Если человек ей не поможет, то может быть летальный исход с мучительными болями и медленной смертью, – сообщила Людмила.

Ветклиники Салавата и Ишимбая отказались принимать тяжелобольную собаку. Пришлось обращаться в уфимский «Центр здоровья животных». 14 октября Алисе поставили целый ряд диагнозов, среди которых гидронефроз (заболевание почки из-за нарушения в мочеточнике), гидроуретер (скопление жидкости в расширенном мочеточнике), интраабдоминальный абсцесс, а также гнойную рану и лигатурный свищ. Счет за обследование и операцию выставили солидный – 21236 рублей. После этого Людмила забрала собаку к себе домой на содержание.

фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"

фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"

Вернувшись обратно в Салават, куратор обнаружила, что состояние Алисы ухудшилось. 25 октября она вновь повезла несчастную в Уфу. Там собаке почистили место свища, поставили дренаж и провели все необходимые процедуры. Второй прием обошелся в 6024 рубля.

На сегодняшней день ситуацию неутешительная. У собаки вылетел дренаж и начал гноиться шов. Все жизненно важные лекарства ей вводят через катетер. На прошлой неделе, с 7 по 10 ноября, она находилась в стационаре той же уфимской клиники. Там ей снова сделали полостную операцию, промывали и вычищали рану.

фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"

фото: vk.com / Фонд помощи бездомным животным "Шанс"

Людмила, курирующая Алису, залезла в долги. Сумма за пребывание и лечение собаки в ноябре составила 57072 рубля. Благодаря пожертвованиям волонтерам фонда удалось сократить общий долг за два месяца, и теперь он составляет 80 666 рублей.

– Для нас важна любая сумма - 50, 100 рублей, возможно кто-то сможет и больше, – написали активисты на странице фонда помощи животным «Шанс».

Дополнительную информацию, в том числе о реквизитах, диагнозах и заключениях ветеринаров вы можете получить на странице фонда Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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