2019-11-15T14:12:28+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал о подготовке футбольных и хоккейных «коробок» в Башкирии

За этот год построено более 20 новых объектов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался об итогах подготовки футбольных и хоккейных «коробок» для игры в футбол и хоккей. Руководитель республики на своих страницах в соцсетях написал, что сегодня, 15 ноября, истек срок, за который власти муниципалитетов должны были восстановить площадки.

– Всего их у нас 231, а если суммировать ещё и катки, футбольные поля и игровые площадки – 499, – сообщил Хабиров.

В Уфе подготовлено 84 коробки и 19 ледовых катков. С приходом холодов их зальют льдом. Глава региона отметил важность того, чтобы «ребята в каждом населенном пункте республики, а не только в столице, имели возможность заниматься спортом». В связи с этим по всей Башкирии было построено 20 новых коробок. Одна из них появится в уфимском сквере «Волна». В остальных городах и районов будут восстанавливать «аварийные коробки».

– Время точить коньки, юные юлаевцы. Скоро на лёд! Ну а весной ждем пополнения и в секциях ФК «Уфа», – заключил руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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