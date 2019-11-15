Пропавшей по пути в больницу уфимец Артур Саляев оставил записку

15 Нояб. 12:53 2019-11-15T12:53:06+03:00

Второй день от Артура нет вестей

Изменить размер текста: A A

13 ноября по пути в больницу пропал 34-летний уфимец Артур Саляев. Сегодня стало известно, что перед уходом из дома мужчина оставил записку.

Напомним, Артур направился в больницу, чтобы пройти процедуру гемодиализа: у парня не работают обе почки. Как выяснилось, до медучреждения он так и не дошел. Примечательно, что телефон мужчина предпочел оставить дома. Заподозрив неладное, родственники написали заявление в полицию.

Источник ИА Башинформ сообщил, что в квартире, где Артур проживает со своим братом, была обнаружена предсмертная записка. Не указывая конкретных адресатов, мужчина просит прощения. Похоже, он не смог смириться с недугом и решился на отчаянные меры.

Тем временем родственники не теряют надежды. Всех, кто увидит парня, они просят сообщить по телефону 8-962-52-53-711 или обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU