2019-11-15T22:31:58+03:00
Общество

В Башкирии состоявший на учете в ПНД мужчина пытался получить разрешение на оружие

На медиков, которые пытались отправить его на принудительное лечение, завели уголовные дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На трех врачей и одну медсестру завели уголовное делоНа трех врачей и одну медсестру завели уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
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Новыми подробностями обрастает история с жителем города Кумертау, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Как ранее сообщала «Комсомолка», страдающий шизофренией мужчина работал детским аниматором. Медики пытались отправить его на принудительную госпитализацию, но больной отказался и сбежал из клиники. В итоге на медиков были заведены уголовные дела, а мужчина, несмотря на решение Верховного суда (ВС), все еще не прошел стационарное лечение.

Как рассказали в Профсоюзе работников здравоохранения, история началась в апреле 2019 года. Пациент, находившийся с 2015 года на учете в ПНД, пришел получать разрешение на ношение оружия. По итогам обследования комиссия приняла решение о госпитализации.

Больной отказался от помещения в лечебное учреждение, «вел себя неадекватно и представлял опасность для окружающих». Врач вызвал полицейских, но мужчина сбежал. Администрация ПНД направила документы в суд о принудительной госпитализации.

Родственники больного обратились в следственный комитет. На четырех медработников были заведены уголовные дела по статьям «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Кумертаусский межрайонный суд 12 апреля вынес решение о недобровольной госпитализации. 5 июня ВС Башкирии отклонил жалобу родственников, встав на сторону медиков.

– Теперь и.о прокурора республики Виктор Логинов требует отменить решение Кумертауского и Верховного суда, направив дело на новое рассмотрение, – сообщили в пресс-службе профсоюза медиков.

Кассационный суд, назначенный на 19 ноября, состоится в Самаре. Если на заседании будет принята сторона прокурора, сообщает представитель профсоюза, то уголовное дело в отношении трех врачей и медсестры, исполнявших свой профессиональный долг, может обернуться для них реальный уголовным наказаниям.

При этом решение ВС все еще не исполнено. Больной не прошел стационарное лечение. Последний раз он лежал в медучреждении еще в июле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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