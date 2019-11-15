2019-11-15T11:59:08+03:00
Общество

«Орет на всю улицу»: жителей Башкирии посреди ночи пугает экзотический хищник

Дикое животное вынуждено терпеть пищание светофора, шум машин и выхлопные газы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Животное вопит под аккомпанементы пищащего светофора и проезжающих мимо машинЖивотное вопит под аккомпанементы пищащего светофора и проезжающих мимо машинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жителей башкирского города Октябрьский беспокоит лев местного зоопарка. Заточенное в клетку дикое животное истошно кричит по ночам. Местный житель записал на видео жуткое рыдание царя зверей, оказавшегося в неволе. Позже запись оказалась в популярном городском паблике ВКонтакте.

– На улице минус 2-3 градуса, – пишет автор поста. – Там рядом с цирком есть светофор который пищит на всю улицу, и по очереди слышно то льва, то этот светофор. Лев орёт на всю улицу и бегает по клетке. Такие условия неестественные для животных. Холод, пищание светофора, шум машин, выхлопные газы, и всё это в 10 метрах от этого зоопарка.

Горожанин отметил, что в таких зоопарка животные обречены находиться в клетке и «ходить кругами в истерике от происходящего вокруг». Он считает, что в ужасных условиях долго лев не проживет, и когда дети придут в зоопарк, то увидят только «панику испуганных и уставших животных, которые страдают». Мужчина посоветовал вместо похода в зоопарк смотреть телеканал Discovery.

Лев страдает в Октябрьском зоопарке // 15.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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