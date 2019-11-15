В Уфе пройдут общественные слушания о введении отцовского капитала
Накануне, 14 ноября, в Уфе на пленарной части семинара «Синергия ресурсов мегаполиса на благо детства» подняли вопрос о введении отцовского капитала.
Замглавы городской администрации Алина Сулейманова обратилась к председателю Общественной палаты Башкирии Ольге Панчихиной с просьбой организовать общественное обсуждение о введении отцовского капитала.
Панчихина поддержала инициативу и заявила, что диалог между властями, общественными организациями и горожанами будет организован до конца текущего года.
Проект отцовского капитала в качестве дополнения к материнскому предусматривает выплату средств при рождении в семье третьего ребенка. При этом дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а их родителям необходимо находиться в официальном браке.
Автором инициативы выступил зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. Законопроект призван улучшить демографическую ситуацию и оказать материальную поддержку многодетным семьям. Новую выплату могут ввести уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU