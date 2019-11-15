«Чудовищное мракобесие»: глава СПЧ Башкирии – о недовольстве уфимцев строительством хосписа в новом микрорайоне

15 Нояб. 10:02 2019-11-15T10:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш возмутился уфимцами, которые протестуют против строительства хосписа для онкобольных в новом микрорайоне.

Как ранее писала «Комсомолка», лечебное учреждение может появиться на территории возле жилищного комплекса «Цветы Башкирии», неподалеку от ТЦ «Мега». За счет пожертвований удалось собрать около 15 млн рублей из требуемых трехсот.

Идея с возведением хосписа не понравилась жителям «Цветов Башкирии». Они считают странной затею со строительством заведения возле домов, «окна которых будут выходить на хоспис». По мнению горожан «неизбежные регулярные похоронные процессии и полные горя люди лягут тяжёлым бременем на сердца и души жителей молодого микрорайона».

Председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш осудил недовольство уфимцев. В пример он взял высказывание Алины Хакимовой, одной из жительниц ЖК «Цветы Башкирии». Она считает, что «вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных и молодых мам», а «постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей».

– ВИД УМИРАЮЩИХ ДЕТЕЙ БУДЕТ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАТЬСЯ!! ЧТО?! – недоумевает Барабаш на своей странице в Facebook. – Что в головах у людей, которые так думают и пишут? Чей еще вид будет негативно сказываться? Детей-инвалидов? Стариков? Малоимущих? Людей другой национальности или веры?? Их всех тоже надо будет переместить, чтобы не «сказывались»?

Правозащитник отметил, что в обществе, параллельно с модой на благотворительность, «вольготно чувствует себя подобное чудовищное мракобесие». Он заявил, что сегрегация в любых ее формах «недопустима» и должна порицаться обществом. Каждому человеку, написал Барабаш, независимо от физических, интеллектуальных и других особенностей, гарантированы равные права.

ИСТОЧНИК KP.RU