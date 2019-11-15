2019-11-15T09:10:50+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков станет папой в пятый раз

Ради беременной жены знаменитый башкирский бас отменил гастроли в Америке
Мила КИЯН
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Жена знаменитого баса Ильдара Абдразакова – Марика снова ждет ребенкаЖена знаменитого баса Ильдара Абдразакова – Марика снова ждет ребенкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О том, что в семье народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова ожидается пополнение, на днях сообщила жена артиста – Марика Абдразакова.

На своей страничке в Инстаграме она разъяснила, почему ее знаменитый супруг отменил гастроли в Америке, где должен был принять участие в постановке оперы «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Вольфганга Амадея Моцарта в театре Lyric Opera of Chicago.

Причину отмены гастролей артист объяснил коротко: «по семейным обстоятельствам», заставив гадать, что же именно помешало 43-летнему артисту выступить в Чикаго. Ситуацию прояснила Марика, опубликовавшая в соцсетях пост: «После недавнего поста Ильдара об отмене его участия в «Дон Жуане» в Чикаго по семейным обстоятельствам, мы получили множество сообщений с беспокойством о состоянии здоровья за членов нашей семьи. Поэтому мы решили не тянуть, а поделится новостью! Мы находимся в радостном ожидании еще одного малыша, появление которого ждем этой весной! В настоящее время я должна находиться под наблюдением своего врача здесь, в Европе. Я бесконечно ценю заботу Ильдара и невероятную помощь с нашими детьми, особенно сейчас, когда мне это так важно...»

33-летняя Марика – третья жена прославленного баса, на которой он женился в 2016 году, уже успела подарить артисту двух очаровательных дочек: трехлетнюю Риану и двухлетнюю Алексадру. А от предыдущих браков у артиста есть еще двое детей – дочь Эльвира, которой на днях исполнится восемнадцать лет и шестнадцатилетний Владимир-Амир. Кроме того, Ильдар воспитывает девятилетнюю Стефанию, старшую дочку супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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