2019-11-15T09:29:25+03:00
Общество

Водолазы продолжают поиски пропавшего в Уфе отца двоих детей Артема Мазова

Теперь сотрудники экстренных служб переместились на другой участок реки Белая
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 15 ноября, «Комсомольской правде – Уфа» стало известно, что поиски пропавшего в Уфе вместе с двумя сыновьями Артема Мазова продолжаются. Водолазы из регионального МЧС вчера ныряли в районе понтонной переправы в Бирске.

Как отметил собственный источник «Комсомолки» в экстренных службах, теперь сотрудники МЧС будут нырять в другом месте. В районе Бирска они погружались по просьбе следователей регионального управления следкома. Сейчас места поисков пропавших совместно определяют сотрудники МЧС по Башкирии и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее водолазами экстренных служб Башкирии отрабатывалась версия того, что 37-летний Артем Мазов, пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья утонули в реке Уфа.

Напомним, мужчина вместе с двумя мальчиками ушел из дома еще 26 октября и бесследно пропал. К поискам пропавших тут же подключились сотни волонтеров поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан», полиция, МЧС по Башкирии и Росгвардия. На данный момент следов мужчины и мальчиков обнаружить не удалось.

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей»

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@TrueKPRU
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