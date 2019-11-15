Не вернулся в колледж: в Уфе разыскивают 16-летнего Романа Логинова
Почти сутки прошли с момента пропажи 16-летнего Романа Логинова из Уфы. Вчера, 14 ноября, в 13:30 подросток во время перерыва покинул здание Уфимского торгово-экономического колледжа и не вернулся. При этом свой рюкзак он оставил в аудитории учебного заведения. Дядя пропавшего, Илья, бросил клич о помощи в социальных сетях и обратился в организацию «Поиск детей – Уфа».
– Никаких конфликтов, никаких предпосылок не было. Даже с ребятами перед выходом абсолютно спокойно поговорил, ушел и портфель оставил, потому что планировал вернуться. Куда ушел – непонятно, – рассказал в беседе с «КП-Уфа» Илья.
Роман в день исчезновения был одет в красную куртку, синие брюки и белую рубашку.
фото: "Поиск детей - Уфа"
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться по одному из номеров: 89373587072 (дядя Романа, Илья) и 89279698919 (телефон поисковой организации «Поиск детей – Уфа).
ИСТОЧНИК KP.RU