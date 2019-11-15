Не вернулся в колледж: в Уфе разыскивают 16-летнего Романа Логинова

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-15T08:03:10+03:00

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Почти сутки прошли с момента пропажи 16-летнего Романа Логинова из Уфы. Вчера, 14 ноября, в 13:30 подросток во время перерыва покинул здание Уфимского торгово-экономического колледжа и не вернулся. При этом свой рюкзак он оставил в аудитории учебного заведения. Дядя пропавшего, Илья, бросил клич о помощи в социальных сетях и обратился в организацию «Поиск детей – Уфа».

– Никаких конфликтов, никаких предпосылок не было. Даже с ребятами перед выходом абсолютно спокойно поговорил, ушел и портфель оставил, потому что планировал вернуться. Куда ушел – непонятно, – рассказал в беседе с «КП-Уфа» Илья.

Роман в день исчезновения был одет в красную куртку, синие брюки и белую рубашку.

фото: "Поиск детей - Уфа"

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться по одному из номеров: 89373587072 (дядя Романа, Илья) и 89279698919 (телефон поисковой организации «Поиск детей – Уфа).

ИСТОЧНИК KP.RU