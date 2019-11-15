В двух авариях в Башкирии погибли двое детей

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-15T07:07:23+03:00

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Вчера, 14 ноября, вечером на территории Башкирии произошло сразу две аварии, в которых погибли дети. В первом ДТП ребенок был пассажиром, во втором – пешеходом.

В седьмом часу вечера в Чекмагушевском районе столкнулись попутные КамАЗ и «Датсун». 8-летняя девочка, которая сидела сзали в легковушке, получила сильные травмы и погибла на месте. Еще трое человек из иномарки пострадали. По предварительным данным, водитель грузовика пытался развернуться на дороге, не убедившись в безопасности совершаемого маневра.

Вторая авария с погибшей школьницей произошла буквально через час в Иглинском районе. На автодороге Алаторка-Охлебинино местный житель за рулем «Шевроле Нива» наехал на двух несовершеннолетних девочек, идущих в попутном направлении. Удар был такой силы, что одна из них, 13-летняя школьница, получила несовместимые с жизнью травмы. Вторая обратилась за медпомощью.

По факту обеих аварий начата проверка.

13-летняя школьница, получила несовместимые с жизнью травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU