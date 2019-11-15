Сегодня в Уфе пройдут массовые проверки водителей
Сотрудники ГИБДД будут проверять документы и пресекать нарушения ПДД
Отметим, что массовые проверки проходят в городе каждую неделю.
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Сегодня, 15 ноября, по всему городу ожидаются массовые проверки водителей. По традиции профилактические мероприятия будут направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения с целью не допустить ДТП с тяжкими последствиями.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, дорожная полиция будет проверять документы, которые должны быть у автомобилистов. Сотрудники ГИБДД убедительно просят не садиться за руль будучи пьяным, а перед выездом проверять, взяли ли вы с собой документы.
Отметим, что массовые проверки проходят в городе каждую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU