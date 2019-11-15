2019-11-15T06:28:39+03:00
Общество

В Башкирии подорожала гречка и подешевела вермишель

Аналитики Башстата изучили цены в магазинах республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Аналитики Башстата провели еженедельный мониторинг цен на основные продукты питания. Стоимость большей части продовольственных товаров за последние дни почти не изменилась, однако некоторые продукты заметно прибавили в цене. Так, гречка за неделю подорожала на 9,4 процента. Сейчас килограмм этой крупы стоит примерно 50,82 рубля.

Поднялись цены и на овощи: капуста и огурцы подорожали на 3,5 процента. Незначительно повысилась стоимость конфет (на 2,1 процента), мороженой рыбы (2,1%) и макаронных изделий (2%).

Некоторые продукты за неделю наоборот подешевели: вермишель на 1,4 процента (50,9 рублей за кило), соль на 0,7 процента (10 рублей за кило) и картофель на 0,4 процента (16 рублей за кило).

ИСТОЧНИК KP.RU

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