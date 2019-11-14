В Башкирии девочек подловили за взрослым занятием прямо на улице
В башкирском городе Белорецке школьниц застали за взрослым занятием. Три девочки курили на автомобильной парковке. Их заметил и сфотографировал из окна своей квартиры бдительный горожанин. Целых девять снимков появилось в городском паблике ВКонтакте.
– Может, кто узнал своих детей, – написал автор поста.
фото: соцсети
Пользователи в комментариях посоветовали мужчине следить за своими детьми, а не фотографировать школьниц исподтишка.
– Только так можете? Выложить фото! А подойти и просто девочкам объяснить? А вы ли были ангелом в свои 16-18 лет? – возмутилась местная жительница.
За фотографа-моралиста вступились лишь единицы. В защиту автора они заявили, что таким образом он хочет уберечь чужих детей от пагубного пристрастия.
ИСТОЧНИК KP.RU