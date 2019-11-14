В Башкирии девочек подловили за взрослым занятием прямо на улице

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-14T13:33:44+03:00

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В башкирском городе Белорецке школьниц застали за взрослым занятием. Три девочки курили на автомобильной парковке. Их заметил и сфотографировал из окна своей квартиры бдительный горожанин. Целых девять снимков появилось в городском паблике ВКонтакте.

– Может, кто узнал своих детей, – написал автор поста.

фото: соцсети

Пользователи в комментариях посоветовали мужчине следить за своими детьми, а не фотографировать школьниц исподтишка.

– Только так можете? Выложить фото! А подойти и просто девочкам объяснить? А вы ли были ангелом в свои 16-18 лет? – возмутилась местная жительница.

За фотографа-моралиста вступились лишь единицы. В защиту автора они заявили, что таким образом он хочет уберечь чужих детей от пагубного пристрастия.

ИСТОЧНИК KP.RU