Национальный симфонический оркестр РБ выступит в Салавате и Стерлитамаке
Национальный симфонический оркестр РБ даст серию концертов, посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан.
14 ноября концерт пройдет на сцене Дворца культуры «Нефтехимик» в Салавате (ул. Гагарина, 2А), а 15 ноября – на сцене Городского дворца культуры Стерлитамака (ул. Тукаева, 9).
В первом отделении программы прозвучит один из самых известных концертов в репертуаре кларнетистов – Концерт для кларнета с оркестром Ля мажор Моцарта, который входит в репертуар самых блистательных музыкантов мира. В этот вечер сольную партию кларнета исполнит заслуженный артист Республики Башкортостан, солист программ Московской государственной академической филармонии и Московской областной филармонии Артур Назиуллин.
Во втором отделении вечера в исполнении оркестра прозвучит Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. В этот вечер за пульт встанет главный дирижер Национального симфонического оркестра, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России и Большого театра России Дмитрий Крюков.
Начало в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU