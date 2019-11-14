Национальный симфонический оркестр РБ выступит в Салавате и Стерлитамаке

14 Нояб. 10:38 2019-11-14T10:38:07+03:00

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Национальный симфонический оркестр РБ даст серию концертов, посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан.

14 ноября концерт пройдет на сцене Дворца культуры «Нефтехимик» в Салавате (ул. Гагарина, 2А), а 15 ноября – на сцене Городского дворца культуры Стерлитамака (ул. Тукаева, 9).

В первом отделении программы прозвучит один из самых известных концертов в репертуаре кларнетистов – Концерт для кларнета с оркестром Ля мажор Моцарта, который входит в репертуар самых блистательных музыкантов мира. В этот вечер сольную партию кларнета исполнит заслуженный артист Республики Башкортостан, солист программ Московской государственной академической филармонии и Московской областной филармонии Артур Назиуллин.

Во втором отделении вечера в исполнении оркестра прозвучит Пятая симфония Дмитрия Шостаковича. В этот вечер за пульт встанет главный дирижер Национального симфонического оркестра, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России и Большого театра России Дмитрий Крюков.

Начало в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU