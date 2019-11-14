В одном из районов Уфы обесточат две улицы

14 Нояб. 10:09 2019-11-14T10:09:33+03:00

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Администрация столицы Башкирии со ссылкой на Уфимские городские электрические сети сообщает, что сегодня, 14 ноября, без электричества останутся две улицы.

Речь идет о населенном пункте 8 марта в Ленинском районе, где отключат электроэнергию по улицам Яхонтовая (один дом) и Коралловая (13 домов). Дело в том, что здесь будут подключать абонентов. Дома по указанным улицам будут обесточены в интервале с 10:00 до 18:00. Однако сами работы продлятся всего два часа.

Напомним, вчера, 13 ноября, без электроэнергии остались сотни домов.

ИСТОЧНИК KP.RU