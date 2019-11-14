2019-11-14T09:38:55+03:00
Общество

Стадион Гастелло в Уфе передадут в распоряжение республики

Тем не менее УМПО продолжит поддерживать комплекс
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Стадион имени Гастелло, который в настоящий момент находится на балансе Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), перейдет в распоряжение республики. Об этом стало известно вчера, 13 ноября, в ходе рабочей поездки по Уфе вице-премьера Башкирии Андрея Назарова.

Стадион является одним из старейших в республике. Он был открыт в 1939 году. В состав комплекса сейчас входит футбольное поле, легкоатлетическая беговая дорожка, залы для занятий гимнастикой, боксом и спортивной борьбой и стрелковый тир. Ежегодно на стадионе проводятся зимняя и летняя Спартакиады. Спортивные мероприятия собирают более 9 тысяч участников.

Управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко отметил, что сооружение стадиона имеет потенциал для развития и расширения профильных видов спорта. После передачи комплекса на баланс республики предприятие готово провести здесь капремонт и поддерживать арену в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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