Стало известно, что именно не так с загранпаспортами, выданными жителям Башкирии в феврале-октябре 2019 года

14 Нояб. 09:12 2019-11-14T09:28:02+03:00

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Жителям Башкирии заменяют загранпаспорта, в которых допущена техническая ошибка. Бракованными оказались документы, выданные с февраля по октябрь текущего года.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, погрешность заметили в кодах подразделений. Дефектными являются те паспорта, в которых вместо четырехзначного кода указан шестизначный. В МВД добавили, что старый документ остается действительным до оформления нового.

Напомним, впервые о технической ошибке стало известно 12 ноября. Тогда на сайте МВД Башкирии сообщили, что замене подлежат загранпаспорта, выданные на пять лет с февраля по октябрь текущего года. Предупреждение касается всех районов и городов республики, кроме Кумертау, Стерлитамака, Ишимбая, Нефтекамска, октябрьского и Межгорья.

Владельцам испорченного документа необходимо обратиться территориальное подразделение УФМС с загранпаспортом и паспортом гражданина России. Госпошлину платить не придется, а обмен произведут в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU