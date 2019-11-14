Пациентов психбольницы в Башкирии освятил священник кафедрального собора

14 Нояб. 08:39 2019-11-14T08:39:17+03:00

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Во вторник, 12 ноября, Стерлитамакскую психиатрическую больницу посетил священник. Об этом рассказала пресс-служба медучреждения.

Отец Михаил из Свято-Никольского кафедрального собора провел молебен за здравие присутствующих, совершил Чин освящения воды и окропил святой водой пациентов, а также помещения и коридоры больницы.

Как пояснили сотрудники медучреждения на официальном сайте, «с точки зрения христианства болезнь есть крест, посланный человеку», и вне зависимости от положения и состояния каждому необходимо оказывать почтение.

ИСТОЧНИК KP.RU