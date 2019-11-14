Пациентов психбольницы в Башкирии освятил священник кафедрального собора
Отец Михаил окропил пациентов, помещения и коридоры медучреждения
фото: пресс-служба Стерлитамакской психиатрической больницы
Изменить размер текста:
Во вторник, 12 ноября, Стерлитамакскую психиатрическую больницу посетил священник. Об этом рассказала пресс-служба медучреждения.
Отец Михаил из Свято-Никольского кафедрального собора провел молебен за здравие присутствующих, совершил Чин освящения воды и окропил святой водой пациентов, а также помещения и коридоры больницы.
Как пояснили сотрудники медучреждения на официальном сайте, «с точки зрения христианства болезнь есть крест, посланный человеку», и вне зависимости от положения и состояния каждому необходимо оказывать почтение.
ИСТОЧНИК KP.RU