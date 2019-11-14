2019-11-14T08:04:31+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель на кроссовере сбил двоих мужчин, один из них скончался

ДТП произошло в темное время суток
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Минувшим вечером 13 ноября в Давлекановском районе Башкирии водитель сбил сразу двух пешеходов. Инцидент произошел на первом километре трассы Давлеканово-Буздяк, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что 43-летний житель Альшеевского района за рулем Hyundai Creta допустил наезд на двух мужчин – 47 и 48-летнего местных жителей.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Один из пешеходов погиб на месте, второй был экстренно доставлен в ближайшую больницу. По предварительной информации, они шли по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. На их одежде не было светоотражающих элементов, поэтому водитель попросту не смог на них вовремя среагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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