В Башкирии водитель на кроссовере сбил двоих мужчин, один из них скончался
Минувшим вечером 13 ноября в Давлекановском районе Башкирии водитель сбил сразу двух пешеходов. Инцидент произошел на первом километре трассы Давлеканово-Буздяк, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
В правоохранительном ведомстве рассказали, что 43-летний житель Альшеевского района за рулем Hyundai Creta допустил наезд на двух мужчин – 47 и 48-летнего местных жителей.
фото: ГИБДД РБ
Один из пешеходов погиб на месте, второй был экстренно доставлен в ближайшую больницу. По предварительной информации, они шли по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. На их одежде не было светоотражающих элементов, поэтому водитель попросту не смог на них вовремя среагировать.
ИСТОЧНИК KP.RU