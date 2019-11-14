В районах Башкирии потратили чуть больше половины выделенных на дороги денег

14 Нояб. 07:31 2019-11-14T07:31:51+03:00

На ремонт дорог в республике в этом году выделили рекордную сумму

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Накануне в Уфе состоялось заседание республиканского правительства, где руководитель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что к началу ноября в районах освоили лишь 52% выделенных на ремонт дорог денег. В этом году в республике на дорожные работы было выделено 9,67 млрд рублей.

По словам глав районов, где не смогли освоить выделенные деньги, большинство работ по ремонту дорог уже выполнены. Сейчас якобы готовятся документы для проведения оплаты. После этого, предположительно, сумма, потраченная на дороги, достигнет 90% от госзаказа.

-До конца года остается совсем мало времени. Все, кто на сегодняшний день отстает от исполнения намеченных планов, должны в течение недели подготовить документы по фактически завершенным работам и представить их в Госкомтранс, - отчитал районных глав вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU