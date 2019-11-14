2019-11-14T07:31:51+03:00
Политика

В районах Башкирии потратили чуть больше половины выделенных на дороги денег

На ремонт дорог в республике в этом году выделили рекордную сумму
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Накануне в Уфе состоялось заседание республиканского правительства, где руководитель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что к началу ноября в районах освоили лишь 52% выделенных на ремонт дорог денег. В этом году в республике на дорожные работы было выделено 9,67 млрд рублей.

По словам глав районов, где не смогли освоить выделенные деньги, большинство работ по ремонту дорог уже выполнены. Сейчас якобы готовятся документы для проведения оплаты. После этого, предположительно, сумма, потраченная на дороги, достигнет 90% от госзаказа.

-До конца года остается совсем мало времени. Все, кто на сегодняшний день отстает от исполнения намеченных планов, должны в течение недели подготовить документы по фактически завершенным работам и представить их в Госкомтранс, - отчитал районных глав вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов
«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе
Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом
Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»
«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»
В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов
Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей
Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме
В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В Уфе установили первые новогодние елки
«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли
В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром
В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины
Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов
В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами
В одном из городов Башкирии построят две новые дороги
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента
«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти
По итогам трёхдневного форума Musafir и первого шоукейс-фестиваля в сфере этно-музыки в России, многие музыкальные коллективы получили приглашения на зарубежные фестивали.