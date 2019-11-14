В Уфе молодой человек упал в обморок в очереди в «Макдоналдсе»

14 Нояб. 07:03 2019-11-14T07:03:28+03:00

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Вчера вечером, 13 ноября, в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Гостином дворе произошел неординарный случай. Молодой человек, стоявший в очереди за заказом, внезапно почувствовал себя плохо, сделал пару шагов в сторону и упал. По словам очевидцев, его будто парализовало.

К счастью для парня, персонал ресторана не растерялся. Кто-то тут же вызвал скорую помощь, а кто бросился на помощь.

- У него был приступ, он не мог даже пошевелиться, его парализовало будто. Персонал молодцы: быстро вызвали скорую, принесли ему подушки, - рассказала очевидец событий корреспондентам Башкирского спутникового телевидения.

По словам девушки, пока к «Макдоналдсу» спешила скорая помощь, посетители и персонал пытались поддерживать парня в сознании. Прибывшая на место бригада медиков госпитализировала его в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU