2019-11-14T06:53:28+03:00
Общество

В башкирском селе ввели карантин из-за бешеной кошки

Об этом сообщает Россельхознадзор по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях специалисты Россельхознадзора зарегистрировали случай бешенства у домашнего питомца – в селе Старокуручево Бакалинского района появилась бешеная кошка. Вирус бешенства очень опасный, поэтому сотрудники ведомства приняли решение ввести на территории села карантин.

На территории, где введен карантин по бешенству запрещается продавать скот и домашних животных, проводить выставки кошек и собак, а также привозить и вывозить с территории карантина любую живность.

Сколько продлится карантин в Старокуручево, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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