2019-11-12T15:01:41+03:00
Происшествия

Уфимец без повода избил битой двоих незнакомых мужчин

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимец с битой внезапно напал на незнакомых мужчинУфимец с битой внезапно напал на незнакомых мужчинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Перед Демским районным судом предстанет 39-летний уфимец, который без причины набросился с битой на двоих незнакомцев. О неадекватном поступке мужчины рассказали в местной прокуратуре.

По версии дознания, все произошло во дворе многоэтажного дома. Обвиняемый достал биту и, не имея на то никаких причин, поводов и оснований, избил двух абсолютно незнакомых мужчин. Пострадавшие получили телесные повреждения различных частей тела. Позже эксперт квалифицирует побои в качестве вреда здоровью средней тяжести. Находился ли нападавший в тот момент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не сообщается.

После задержания обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него было заведено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и передала дело в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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