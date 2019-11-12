Трогательную встречу бойцовской собаки, целый год скитавшейся по Уфе, и ее хозяина засняли на видео

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-12T17:01:55+03:00

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В сети появилось видео, на котором бойцовская собака, которая целый год скиталась по Уфе, встречается со своим хозяином.

Напомним, суку американского стаффордширского терьера нашли на прошлой неделе, 7 ноября. Она растеряно металась по парковке торгового центра «Мега». Неравнодушные люди решили забрать Тайру домой и найти ее хозяина. Они предположили, что владелец собаки живет в районе уфимского аэропорта или в селе Булгаково.

Тайру брали на передержку на время поисков ее хозяина

На объявление в соцсетях вскоре откликнулся хозяин терьера. По словам Владимира, у которого животное находилось на передержке, его искали целый год и никак не могли найти. Как оказалось, владелец Тайры живет в поселке Зубово, который располагается недалеко от ТЦ, на парковке которого была найдена собака.

– Она очень обрадовалась, увидев своего человека, - рассказал Владимир «КП-Уфа».

Мужчина также заснял трогательное видео воссоединения собаки и ее владельца. На кадрах Тайра радостно подбегает к хозяину, подает ему лапу, а потом бросается к нему в объятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/743327" frameborder="0"></iframe> Собака, которая год скиталась по Уфе, встретилась хозяином // 12.11.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU