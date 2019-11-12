2019-11-12T18:24:14+03:00
Общество

Жителей садового товарищества под Уфой отрезали от дороги и транспорта

Им предложили альтернативный путь с размытой дорогой, который в 10 раз длиннее предыдущего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот сюжета "Вся Уфафото: скриншот сюжета "Вся Уфа
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Жильцы садового товарищества «ВНЗМ» под Уфой остались без проезда к домам и остановки. Пять лет назад дорогу перерыли, а павильон убрали. Людям предложили альтернативный путь в объезд через село Булгаково. Дорога здесь размыта и к тому же длиннее предыдущей в 10 раз. Автомобили оставляют здесь колеса, а жители – обувь.

Как рассказали граждане телеканалу «Вся Уфа», недавно они за свой счет сделали отсыпную дорогу с заездом чуть ниже от бывшей остановки. Данный путь полностью удовлетворял нужды жителей, однако впоследствии его завалили землей и глиной. Теперь здесь не могут проехать ни садоводы, ни пожарная, ни скорая помощь.

Представители местной администрации заявили, что изначально съезд и остановка были убраны, поскольку являлись незаконными. Следовательно, с точки зрения права никаких вопросов к властям нет. Однако вряд ли жителям СНТ, которым приходится преодолеть до своего жилья расстояние в десять километров, от этого легче. Особенно учитывая, что большинство местного населения – пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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