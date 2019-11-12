2019-11-12T10:35:53+03:00
Происшествия

В Башкирии полицейские во второй раз поймали «закладчиков» популярного интернет-магазина наркотиков

При себе у троих парней оказалось порядка 100 граммов «синтетики»
Рустем АХУНОВ
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В Кумертау полицейские через год поймали продавцов крупного интернет-магазина наркотиков.

История произошла в Башкирии в прошлую пятницу, 8 ноября. В пригороде Стерлитамака оперативники поймали троих парней, которых ранее заподозрили в сбыте «синтетики» через интернет-магазин. Судя по описанию торговой площадки в сети, действовали жулики стандартными методами – закупали крупные партии отравы и раскидывали по городам республики маленькие дозы наркотиков. Магазин пользовался популярностью у местной молодежи - постоянным клиентам даже предлагали скидки и бесплатные «пробники» наркотиков.

Как сообщает источник «КП-Уфа», во время досмотра молодых людей сотрудники полиции у них порядка 100 граммов наркотического вещества. Всех троих продавцов задержали.

Любопытно, что ровно год назад все в том же Кумертау полицейские поймали еще одного «закладчика» этого же интернет-магазина. При нем нашли «всего» около 10 граммов запрещенного вещества. В суде продавца приговорили к 10 годам тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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