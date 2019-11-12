«Скончалась в реанимации на следующий день»: СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе
СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе. Напомним, случай произошел 8 ноября в одном из центральных дошкольных учреждений города. 51-летнюю женщину достали из бассейна и отвезли в больницу, где она скончалась. Собственный источник «КП-Уфа» заявлял, что педагог находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Тем временем за расследование случая взялся местный Следком. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства трагического инцидента. В пресс-службе отметили, что женщине успели оказать первую медицинскую помощь, однако впоследствии она не выжила.
– На следующий день женщина скончалась в реанимационном отделении, – добавили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев. Назначена судмедэкспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU