«Скончалась в реанимации на следующий день»: СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-12T10:11:16+03:00

Женщину доставили в больницу с диагнозом «утопление»

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СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе. Напомним, случай произошел 8 ноября в одном из центральных дошкольных учреждений города. 51-летнюю женщину достали из бассейна и отвезли в больницу, где она скончалась. Собственный источник «КП-Уфа» заявлял, что педагог находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Тем временем за расследование случая взялся местный Следком. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства трагического инцидента. В пресс-службе отметили, что женщине успели оказать первую медицинскую помощь, однако впоследствии она не выжила.

– На следующий день женщина скончалась в реанимационном отделении, – добавили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают очевидцев. Назначена судмедэкспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU