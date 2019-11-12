Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-12T09:42:10+03:00

По данным синоптиков, снежный покров установился только на 30% территории Башкирии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Башгидромета отмечают, что по климатическим условиям снег в республике уже должен лежать

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Синоптики Башгидромета поделились прогнозом на ближайшие три дня. По данным специалистов, «погодные условия в республике будут различными».

Сегодня днем, 12 ноября, температура воздуха будет колебаться в районе -1,+4 градусов. Местами ожидаются моросящие осадки и гололед.

Завтра, 13 ноября, произойдет активизация атмосферных процессов. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Местами на дорогах появится гололедица. Ночью столбик термометра покажет +1,-4 градусов. Днем будет немного теплее – -2, +3.

Существенных осадков не ожидается в четверг, 14 ноября. Зато в холодной части антициклона понизится температура воздуха: ночью -1,-6, при прояснениях до – 12. Днем -3,+2 градусов.

По данным синоптиков, вчера, 11 ноября, снежный покров в республике наблюдался только на 30% территории: центральная часть, горные районы и местами Зауралье. При этом по климатическим условиям снег должен был лечь 7-10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU