Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
Синоптики Башгидромета поделились прогнозом на ближайшие три дня. По данным специалистов, «погодные условия в республике будут различными».
Сегодня днем, 12 ноября, температура воздуха будет колебаться в районе -1,+4 градусов. Местами ожидаются моросящие осадки и гололед.
Завтра, 13 ноября, произойдет активизация атмосферных процессов. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Местами на дорогах появится гололедица. Ночью столбик термометра покажет +1,-4 градусов. Днем будет немного теплее – -2, +3.
Существенных осадков не ожидается в четверг, 14 ноября. Зато в холодной части антициклона понизится температура воздуха: ночью -1,-6, при прояснениях до – 12. Днем -3,+2 градусов.
По данным синоптиков, вчера, 11 ноября, снежный покров в республике наблюдался только на 30% территории: центральная часть, горные районы и местами Зауралье. При этом по климатическим условиям снег должен был лечь 7-10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU