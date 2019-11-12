В ГИБДД Башкирии назначили нового начальника отделения
В республиканской ГИБДД произошло кадровое изменение: сменился начальник одного из районных отделений. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на своих страницах в соцсетях.
На должность начальника отделения ГИБДД по Хайбуллинскому району был назначен 35-летний капитан полиции Ринат Тулибаев. Службу в органах внутренних дел он начал в 2004 году. Работал на различных должностях, в том числе инспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД.
– Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана, – обратился к новоиспеченному начальнику Гильмутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU