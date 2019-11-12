2019-11-12T09:15:04+03:00
Общество

В ГИБДД Башкирии назначили нового начальника отделения

О кадровом изменении рассказал Динар Гильмутдинов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.comфото: Instagram.com
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В республиканской ГИБДД произошло кадровое изменение: сменился начальник одного из районных отделений. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на своих страницах в соцсетях.

На должность начальника отделения ГИБДД по Хайбуллинскому району был назначен 35-летний капитан полиции Ринат Тулибаев. Службу в органах внутренних дел он начал в 2004 году. Работал на различных должностях, в том числе инспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД.

– Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана, – обратился к новоиспеченному начальнику Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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