В Башкирии сироту поселили в непригодный для жизни дом
Администрация Белокатайского района Башкирии приобрела для сироты аварийный дом в селе Яныбаево. В здании 1987 года постройки было невозможно жить - стены и фундамент рушились, в дымоходах и вентиляционных шахтах не было тяги. Жилищная комиссия подтвердила - дом непригоден для проживания.
Районная прокуратура направила эту информацию в следственные органы, чтобы те дали уголовно-правовую оценку действиям чиновников местной администрации. Следователи усмотрели в них злоупотребление должностными полномочиями и возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU