2019-11-12T06:44:12+03:00
Общество

В Башкирии сироту поселили в непригодный для жизни дом

Теперь в ситуации будет разбираться Следственный комитет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Администрация Белокатайского района Башкирии приобрела для сироты аварийный дом в селе Яныбаево. В здании 1987 года постройки было невозможно жить - стены и фундамент рушились, в дымоходах и вентиляционных шахтах не было тяги. Жилищная комиссия подтвердила - дом непригоден для проживания.

Районная прокуратура направила эту информацию в следственные органы, чтобы те дали уголовно-правовую оценку действиям чиновников местной администрации. Следователи усмотрели в них злоупотребление должностными полномочиями и возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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