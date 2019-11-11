Мэрия Уфы требует отменить оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову

СЕГОДНЯ 19:52 2019-11-11T19:52:55+03:00

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Уфимская мэрия и прокуратура подали апелляцию на решение Октябрьского суда башкирской столицы, по которому был оправдан обвиняемый в мошенничестве депутат Горсовета Андрей Носков. 14 октября владельца строительной компании «ПСК-6» признали не виновным в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», в мэрии и надзорном органе не согласились с решение первой инстанции и подали апелляцию. Первое заседание в Верховном суде Башкирии назначено на 2 декабря.

Напомним, Андрея Носкова обвиняли в мошенничестве, в результате которого связанная с депутатом компания «Колорит» получила право на развитие территории между улицами Комсомольской, проспектом Октября и 50 лет СССР. В итоге застройщик не выполнила свои обязательства по расселению ветхого жилья. К тому же, «Колорит» получила земельный участок под застройку без торгов.

Ущерб от действий компании в мэрии оценили в 251 млн рублей. Во время суда обвинение требовало для Андрея Носкова девять лет в местах не столь отдаленных и штраф в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU