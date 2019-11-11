2019-11-11T18:05:11+03:00
Общество

Федеральная поддержка нацпроектов и программ в Башкирии превысит 68 млрд рублей

На оперативном совещании в правительстве республики подвели предварительные итоги по привлечению федеральных средств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная поддержка нацпроектов и программ в Башкирии в 2019 году превысит 68 млрд рублей. Об этом на еженедельной оперативке в правительстве республики заявил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

По его словам, в текущем году республике удалось повысить результативность прохождения бюджетных заявок. По итогам десяти месяцев сумма поступлений из федерального бюджета составила 52,5 млрд рублей – на 4,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 2019 год планируется получить более 68,6 млрд рублей.

– От региона [в 2019 году] подготовлено 119 заявок, одобрено выделение 25,5 млрд рублей. Основной объём федеральных средств привлекается в рамках национальных проектов, – сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. – На 2020 год республикой уже подготовлены 124 заявки на 35,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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