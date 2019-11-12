«Я благодарен судьбе, что был дружен с тобой»: погибший под Уфой водитель был полицейским и отцом двоих детей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-12T11:08:55+03:00

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8 ноября в окрестностях столицы Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 29-летнего сотрудника полиции.

Все случилось в минувшую пятницу, 8 ноября, на 17 километре трассы Уфа-Чишмы. Водитель за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, из-за чего вылетел в кювет и протаранил дерево. Он полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах, погибшим оказался полицейский-водитель уфимского линейного управления МВД России Ленар Б.

Роковая аварий произошла 8 ноября

Известно, что мужчина был главой благополучной семьи. Состоял в счастливом браке более пяти лет. Дома в Чишмах у него остались два маленьких ребенка, младшему из которых нет еще и одного года. В декабре Ленар отметил бы свой юбилей – 30 лет. Коллеги по работе, близкие и друзья скорбят по нему и характеризуют мужчину как «неунывающего и оптимистичного человека», «бодрого и веселого парня», «отзывчивого и всегда готового прийти на помощь».

– Взаимовыручка, простота души – это все Ленар, – пишет коллега погибшего в соцсетях. – Мы практически каждый день служили бок о бок, и столько дорог исколесили. Я благодарен судьбе, что был дружен с тобой, знал тебя и работал с тобой. Пусть земля тебе будет пухом, дружище...

Похороны состоялись 10 ноября. Проститься с мужчиной пришли десятки друзей, коллег и родственников.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего Ленара Б.

ИСТОЧНИК KP.RU