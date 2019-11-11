2019-11-11T17:47:42+03:00
Общество

Власти Башкирии намерены десятикратно увеличить товарооборот с Чехией

Торговать республики планируют в национальных валютах – рублях и кроне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: правительство РБфото: правительство РБ
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Внешнеторговый оборот Башкирии и Чехии в ближайшие пять лет должен вырасти в 10 раз. Соответствующая цель была обозначена на встрече вице-премьера региона Андрея Назарова с делегацией Чешской республики во главе с послом Витезславом Пивонькой.

Иностранный дипломат заявил, что у чешских предпринимателей растет интерес к Башкирии. Бизнесмены представили широкий спектр проектов: от цифровых технологий до племенного животноводства.

На данный момент Чехия занимает только 34 место во внешнеторговом обороте Башкирии с объемом более 9,5 млн долларов. Основные позиции импорта и экспорта между республиками представлены поставками химической и машиностроительной продукции.

На встрече с чешским послом Андрей Назаров предложил к 2024 году увеличить «небольшой товарооборот» в десять раз – до 90 млн долларов. Вице-премьер республики видит потенциал сотрудничества в области промышленности, туризма и транспорта.

Для оперативного решения внешнеэкономических вопросов будет организована работа постоянно действующей «Башкортостанско-Чешской рабочей группы» со статусом межправительственной комиссии. Торговать республики планируют в национальных валютах – рублях и кроне.

На сегодняшний день в Башкирии работает пять компаний с чешским участием. Среди них фирмы, занятые в сфере строительства, пассажирских перевозок, добычи руд и драгметаллов, оптовой торговли компьютерами и комплектующими, а также программным обеспечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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